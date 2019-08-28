Ученые выели генно-модифицированных ящериц-альбиносов

Ученые из Университета Джорджии создали ящериц-альбиносов, отредактировав геном неоплодотворенных яйцеклеток Anolis sagrei.

Как пишет издание "Актуальные Новости", специалисты назвали создание генно-модифицированных ящериц непростым процессом. Обычно редактированию подвергаются недавно оплодотворенные яйцеклетки, но у коричневых анолисов мужские половые клетки могут сохранять свои функции в течение длительного времени. В связи с этим очень трудно спрогнозировать момент непосредственного оплодотворения. Редактирование ДНК стало возможным, когда в свободном доступе появился молекулярный инструмент CRISPR/Cas9. Поскольку оплодотворение происходит не сразу, биологи решили вносить изменение в неоплодотворенные незрелые яйцеклетки ящериц. Эксперимент исследователей прошел удачно: ген tyr, ответственный за окраску пресмыкающихся, был отредактирован. В результате получилось создать рептилий-альбиносов.



