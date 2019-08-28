В Австралии нашли самый древний метеоритный кратер на Земле

В Австралии ученые нашли древнейший 70-километровый метеоритный кратер Яррабубба.

Как пишет издание "Актуальные новости", этот кратер -- один из самых старых известных элементов земной коры. Геологи совершили это открытие, проанализировав глубинные породы. Ученые изучили минералы, после чего обнаружили, что они возникли после космической бомбежки 2,229 млрд лет назад. Специалисты отметили, что катаклизм произошел в конце глобального оледенения, в ходе которого почти вся поверхность Земли стала ледяной пустыней. Ученые утверждают, что найденный кратер в Австралии мог стать причиной данного процесса. Тем не менее, пока что это просто теория.



