Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая возникла во время стыковки космического корабля "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом на борту с МКС.

Говоря о проблемах со стыковкой корабля, Путин сказал, что ситуация была нештатной, но космонавты "блестяще с ней справились": "Надеюсь, что все пойдет дальше как по маслу", - отметил российский лидер.

Глава РФ отметил в этом особую роль профессионализма Скворцова и Овчинина, а также выразил надежду, что Федор окажет космонавтам необходимую помощь и поддержку в их "интересной и нужной всем нам работе".