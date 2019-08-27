Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции (МКС). О стыковке, которая произошла 27 августа в 06:08 мск, сообщили в Центре управления полетами.

"Союз МС-13" освободил причал на МКС, чтобы "Федор" смог перестыковаться

"Союз МС-14" с "Федором" пристыковался к МКС со второго раза. Стыковка произошла за несколько минут до расчетного времени. В этот момент МКС пролетала над Китаем.

За процессом сближения и причаливанием "Союза" из главного зала управления ЦУП наблюдал гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Союз МС-14" пристыковался к стыковочному узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС, уточняется на сайте "Роскосмоса".

Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов: научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. На МКС сейчас работат российские космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин.