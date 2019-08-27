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Ученые: леса Амазонии под угрозой исчезновения
27 августа 2019, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Бразилии провели ряд исследований и пришли к неутешительному выводу – если сегодняшние темпы обезлесения будут сохраняться, то леса Амазонии могут полностью исчезнуть через 30 лет.
Специалисты подчеркнули, что ключевым уничтожителем лесов является огонь, причем далеко не все пожары являются природными. Нередко возгорания инициируют люди, которые специально поджигают лесные массивы или неосторожно ведут себя с огнем.
Эксперты убеждены, что за подобные действия следует вводить реальную ответственность, поскольку их можно расценивать как экологические преступления, передает ФБА "Экономика сегодня".
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