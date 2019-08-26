Астронавт ЕКА итальянец Лука Пармитано, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз".

"К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе". В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, передает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что они могут вновь начать пользоваться "Союзами", если США и РФ договорятся о "перекрестных полетах".