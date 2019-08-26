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Европа решила отказаться от российских "Союзов"
26 августа 2019, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
Астронавт ЕКА итальянец Лука Пармитано, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз".
"К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе". В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, передает ТАСС.
По его словам, это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом Пишель не исключил, что они могут вновь начать пользоваться "Союзами", если США и РФ договорятся о "перекрестных полетах".
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