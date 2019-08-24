"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с Международной космической станцией (МКС). "Союз МС-14" подошел к МКС на дистанцию ближе 100 метров, но сначала завис, а потом начал отход до дистанции 102 метров.

О том, что "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться, сообщил корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).

По информации источника, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля "Курс".

Сейчас корабль находится на безопасном расстоянии от МКС. Специалисты оценивают, возможно ли провести новую попытку стыковки.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» 22 августа в 06:38:32 мск успешно стартовала с космодрома Байконур. Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения транспортного корабля со станцией. По данным Роскосмоса, его стыковка была запланирована на субботу, 24 августа в 08:30 мск.