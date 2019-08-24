Зачем российские учёные изучают пресноводные молюски в Мьянме?

Ученые Северного Арктического федерального университета и Федерального центра комплексных исследований Арктики Российской академии наук работают по совместному проекту с международной природоохранной организацией «Фауна и флора интернейшнл» (FFI, Великобритания) в качестве экспертов по биоразнообразию речных систем Юго-Восточной Азии (реки Иравади, Ситауна, Салуина, Меконга, Чао-Прайи, система Ганг-Брахмапутра).



Как пишет Караулов. Life, работая в Мьянме, учёные обнаружили четыре новых вида и четыре новых подвида пресноводных моллюсков в бассейнах рек Иравади, Ситаун, Хаунгдарау и Давей. Исследователи считают, что эти моллюски находились здесь в изоляции и эволюционировали в течение десятков миллионов лет.



Как убедились современные исследователи, открытые виды обитают в небольших бассейнах рек, плотность их популяции низкая — одна-две раковины на квадратный метр.



Данные об открытии уже опубликованы в авторитетном международном научном журнале Scientific Reports (издательская группа Nature).



Побывавшие в экспедиции в Мьянме учёные констатируют: реки, в которых обитают обнаруженные редкие представители фауны, находятся в зоне сильного антропогенного воздействия. Главную угрозу для животного мира речных систем представляет строительство водохранилищ каскадного типа, ведущее к смене гидрологического режима и гибели фауны.



Научная группа планирует расширить исследовательскую географию и провести работу в других странах, причём не только Юго-Восточной Азии. Информация о новых видах — лишь кусочки большой мозаики, которую собирают исследователи, чтобы в итоге создать глобальную модель, описывающую эволюцию пресноводных моллюсков на всех континентах.



Учёные также планируют увязать генетическую эволюционную картину моллюсков с геохимией, чтобы понять, как эволюционировали механизмы накопления элементов раковины. Поняв это, можно будет «нащупать» связь древних раковинных ископаемых с конкретными современными таксономическими группами.



