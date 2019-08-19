Эксперименты над человеком не остановить: биоэтика уступает научным и коммерческим интересам

Японские учёные официально объявили о планах выращивания человеческих клеток в эмбрионах мышей и крыс с целью дальнейшей пересадки их суррогатным животным. Испанские же специалисты рассказали на днях об удачном эксперименте по созданию химеры (гибрида) человека и обезьяны.

И хотя степень успешности обоих проектов до конца не ясна (в особенности последнего, публикация о котором появилась в испанской популярной газете El Pais, а не в научном журнале), мы можем констатировать факт, что уже во всем мире, а не только в Китае, как ранее, биоэтические вопросы отходят на второй план, уступая таким аспектам, как практическая польза и коммерческая значимость проекта.

«Мы видим, как постепенно меняет отношение к биоинженерным экспериментам, и то, что ранее было табуировано по этическим соображениям, перестает быть запретным ради гипотетического «блага человечества». В той же Японии запрет на пересадку человеческих клеток от животных к суррогатным матерям был отменен в начале 2019 года, более того - правительство этой страны объявило о государственной поддержке подобных проектов.

Что это нам дает? Если не брать в расчет биоэтическую сторону вопроса (например, создание экспериментальных гибридов человека и животных, вбирающих в себя черты и того и других), предполагается, что такого рода проекты произведут революцию в области донорских органов, позволят сделать их неограниченно доступными, как по качеству, так и по цене - ведь биоинженерные технологии предполагают возможность вырастить в организме (эмбрионе) животного любую клетку и любой орган, нужный конкретному реципиенту, персонально под него», — делится своим взглядом на интересную тенденцию канал «Экономика цифровой эры».