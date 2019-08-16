Роскосмос отложил запуск миссии к Марсу

Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесены. Соответствующее решение было принято после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы.

Запуск миссии запланирован в рамках "астрономического окна" 26 июля - 13 августа 2020 года, прибытие на Марс прогнозируется на март 2021 года. Ранее Дмитрий Рогозин анонсировал в Twitter запуск миссии 25 июля 2020 года.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что испытания парашютной системы, которая будет использоваться в миссии, завершились неудачей. Новые испытания планируется провести до конца текущего года.