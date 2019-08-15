Редкие фиолетовые грибы найдены под Хабаровском
15 августа 2019, 16:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Хабаровском крае на границе с заповедником «Большехехцирский» были обнаружены необычные грибы яркого фиолетового цвета.
Специалисты рассказывают, что находка – очень редкие представители паутинника фиолетового. Гриб занесен в Красную книгу России и Красную книгу Хабаровского края. Впервые такой гриб был замечен на Хехцире в 1997 году. После появление гриба отмечали в 2000 году. На протяжение 19-ти лет до последнего дня не было обнаружено ни одного представителя этого вида.
Первым новую поляну краснокнижных грибов обнаружил местный фермер, ранее работавший в «Заповедном Приамурье».
Также в настоящее время микологи из других субъектов РФ работают на территории Хабаровского края. Специалисты будут впервые исследовать грибную флору Шантарских островов.