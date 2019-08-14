Ученые рассказали об особенностях восприятия информации у пожилых людей

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели ряд исследований и выявили некоторые особенности восприятия информации у пожилых людей. Результаты новых экспериментов уже опубликованы в СМИ.

Оказалось, что пожилые люди, в отличии от молодых, обращают меньше внимания на негативную информацию. Интересно, что данный "фильтр" срабатывает на уровне подсознания.

Как сообщает журнал "Здоровье", ученые демонстрировали добровольцам разных возрастов пейзажи, перед каждым из которых буквально на доли секунды им показывали либо отрицательный снимок, на котором запечатлен, например, мужчина с ножом, либо положительный – очаровательный ребенок. Выяснилось, что пожилые участники исследования фокусировали свое внимание в основном на позитивных кадрах.

Предполагается, что результаты данного эксперимента позволят выработать более эффективную стратегию лечения людей с повышенной тревожностью или посттравматическими расстройствами.