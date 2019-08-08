СМИ стала известна зарплата российских космонавтов

Размер зарплаты российских космонавтов соизмерим с размерами оплаты труда космонавтов в НАСА и Европейском космическом агентстве, заявили в Роскосмосе, пишет в четверг газета "Известия".

Космонавты состоят на штатных должностях в ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина". Зарплату им начисляют в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов в РФ".

Раскрыть точные цифры размера оплаты труда российских космонавтов в корпорации отказались, сославшись закон о персональных данных. Однако, согласно "Положению", эти суммы находятся в диапазоне от 60 до 90 тысяч рублей, пишет издание.