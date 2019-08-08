На Украине нашли торговый центр эпохи неолита

Украинские археологи нашли в одесской области факторию, где собирались торговцы. Сегодня примерно так выглядят современные торговые центры.

Заявляется, что это было крупным торговым местом. Сюда привозили товары из других территорий. Проще говоря, торговали импортом.

Украинские ученые изучили мусорные ямы. Там было множество осколков посуды из различных регионов.

Исследуемое поселение относится к эпохе неолита.