Исследователи из Великобритании смешали водку с пивом и проверили, отчего бывает похмелье. Оказалось, не от такого «ерша».

В опыте приняла участие контрольная группа. Исследователи предлагали им выпить алкоголь в различных пропорциях, объемах и последовательности. После этого измерялись параметры, характеризующие самочувствие испытуемых.

Три главных вывода, которые получились в результате исследований, развенчали главные мифы русского застолья: «понижение» и «повышение градуса» никак не влияют на утреннее состояние, а от «ерша» похмелья не бывает.

Разницы в том, что человек смешивает и в какой последовательности алкогольные напитки пьет, нет никакой. В желудке все равно все смешается в однообразную массу. Похмелье зависит исключительно от количества выпитого.