Медики назвали группу крови, обладатели которой зарабатывают лучше всех

В Японии исследователи выяснили, как группа крови влияет на характер человека и его поведение. Это оказывает влияние в том числе на способность зарабатывать деньги.

Лучше всего умеют зарабатывать обладатели четвертой группы крови. Она считается самой редкой. Обладатели этой группы не терпят однообразие и скуку. Своему делу отдаются всей душой и видят возможности там, где их не замечают другие.

В то же время обладатели четвертой группы крови более всего подвержены инфекционным заболеваниям. К слову, третья группа склонна к онкологии, ангине и отиту. Для второй группы в зоне риска простуда, сахарный диабет и стрессовые ситуации.

Первая группа относится не только к самой распространенной крови, но и к самой здоровой. Ее обладатели болеют реже других на 30 процентов. Единственная проблема для них — риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.