Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Плавучая российская атомная электростанция вызвала небольшую панику в Британии. В газете Guardian рассказали о запуске уникального проекта.

Это первая плавучая атомная электростанция в России. Сейчас она готовится к своему первому морскому путешествию. Ей предстоят четыре тысячи миль по Северному морскому пути.

Британские СМИ назвали проект важной вехой для растущего использования ядерной энергии.

Вопросы у англичан вызвали опасения за безопасность. Проект они назвали «плавучим Чернобылем».

Дальнейшие пояснения дали основания предположить, что суть проблемы в политике. Российская Арктика, по прогнозам, уже в 2035 году станет самым ядерным водным регионом на планете. В контексте провала США, которые не смогли реализовать аналогичный проект во второй половине прошлого века, вопросы британцев относительно безопасности проекта выглядят как политическая уловка и страхи относительно технологического прорыва Российской Федерации.