Ученые выяснили, как коты могут лечить людей

Американские исследователи выявили целебные свойства кошек. Они провели исследования. В результате, стала известна тайна исцеления котами.

В исследовании приняли участие несколько десятков человек. Им показывали фото котов и включали аудиозаписи с кошачьим мурлыканием.

Результатом стало нормализация тонуса мозговых артерий и стабилизация давления у испытуемых. Как оказалось, кошки одним своим видом и лаской способны помочь человеку справиться со стрессом.

По мнению ученых, кошачье урчание воздействует на самочувствие человека в самом широком диапазоне. Некоторые звуки находятся вне пределов аудиовосприятия человека. Тем не менее, человек способен почувствовать вибрацию. Это тоже оказывает положительное влияние.