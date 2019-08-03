Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

В ходе недавнего выступления на конференции в Атланте глава NASA предложил собравшимся людям задать ему интересующие их вопросы. Один из присутствующих выдвинул идею о номинировании МКС на "Нобеля".

"На все 100%", - ответил на это Брайденстайн. Тогда кто-то из зала поинтересовался, как в таком случае глава NASA относится к присуждению данной награды ему самому: "Я ее точно не заслуживаю", - ответил он.