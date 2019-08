В Гватемале на камеру попал момент удара молнии в вершину вулкана

Молния попала в вершину кратера вулкана Агуа в Гватемале. Уникальный кадр удалось сделать фотографу Серхио Монтафару. Свою фотографию он опубликовал в сервисе микроблогов Twitter.

Электрический разряд попал в две антенны связи на самой вершине Агуа в Гватемале, на высоте в 3761 метр. В этот момент фотограф Серхио Монтафар нажал на кнопку фотоаппарата. Так родился этот потрясающий и необычный снимок.

Комментируя эту фотографию, эксперты Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отметили, что в среднем, по оценкам экспертов, во всем мире ежеминутно возникает около 6 тыс. мощных молний.

