Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал москвичам, как справиться с тропическими клопами, которые "атаковали" столицу. По словам эксперта, существуют два эффективных способа.

Гомыранов отметил, что можно нагреть помещение, где поселились насекомые, до 48 градусов по Цельсию и поддерживать там высокую температуру в течение шести-восьми часов, передает РИА "Новости".

Второй способ является прямо противоположным – охладить помещение до минус 17 градусов. В этом случае клопы погибнут примерно через час.

Зоолог также заметил, что нашествия новых кровососущих паразитов в Москве сейчас не наблюдается. По словам эксперта, такие насекомые были в столице всегда, но сейчас информация распространяется очень быстро: кто-то один написал пост в сети, а другие подхватили эту новость.