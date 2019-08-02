Москвичам рассказали, как справиться с тропическими клопами, "атаковавшими" столицу
2 августа 2019, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал москвичам, как справиться с тропическими клопами, которые "атаковали" столицу. По словам эксперта, существуют два эффективных способа.
Гомыранов отметил, что можно нагреть помещение, где поселились насекомые, до 48 градусов по Цельсию и поддерживать там высокую температуру в течение шести-восьми часов, передает РИА "Новости".
Второй способ является прямо противоположным – охладить помещение до минус 17 градусов. В этом случае клопы погибнут примерно через час.
Зоолог также заметил, что нашествия новых кровососущих паразитов в Москве сейчас не наблюдается. По словам эксперта, такие насекомые были в столице всегда, но сейчас информация распространяется очень быстро: кто-то один написал пост в сети, а другие подхватили эту новость.