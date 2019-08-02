Гигантский морской монстр попал на видео
2 августа 2019, 19:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Морским исследователям удалось снять на видео уникальную шестижаберную акулу титанических размеров. Видео распространили массмедиа.
Монстр был снят в районе Багамских островов. Ученые изучали там жизнь акул. Они нашли одну из хищниц и планировали поставить на нее метку.
Неожиданно к субмарине исследователей подплыл монстр. Хищница сожрала какую-то рыбешку, а потом уплыла, оставив за собой мутный след из поднявшегося ила.