Гигантский морской монстр попал на видео

Морским исследователям удалось снять на видео уникальную шестижаберную акулу титанических размеров. Видео распространили массмедиа.

Монстр был снят в районе Багамских островов. Ученые изучали там жизнь акул. Они нашли одну из хищниц и планировали поставить на нее метку.

Неожиданно к субмарине исследователей подплыл монстр. Хищница сожрала какую-то рыбешку, а потом уплыла, оставив за собой мутный след из поднявшегося ила.