Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Астрономы при помощи телескопа TESS смогли обнаружить несколько экзопланет, которые ранее не были известны ученым. Согласно последней информации, одна из них считается потенциально обитаемой.

Речь идет о планете, расположенной на расстоянии около 31 светового года от Земли. Как сообщает в воскресенье, 1 августа, телеканал CNN, данному объекту дали название GJ 357 d.

Известно, что эта экзопланета на 22 процента больше и примерно на 80 процентов массивней Земли. Установлено, что год на ней длится всего 55,7 земных суток. Кроме того, у данного объекта весьма плотная атмосфера, вследствие чего на ней могут существовать живые организмы.