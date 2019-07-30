В Японии учёным разрешили вырастить эмбрион из клеток человека и мыши

В Японии правительство одобрило эксперименты с гибридными эмбрионами, полученными из клеток человека и мыши. В большинстве государств эксперименты с химерами запрещены.

Учёные из Токийского университета объясняют, что эмбрионы смогут послужить для создания органов, максимально приближенных по своему строению к человеческим, передаёт РенТВ. Предполагается, что в результате учёные будут способны выращивать внутренние органы, пригодные для пересадки людям.

При этом исследователи отмечают, что планируют следить за количеством клеток человека в мозге полученного эмбриона. Отмечается, что если их количество превысит 30%, то эксперимент будет прерван.