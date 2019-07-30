Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для поиска воды на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri shimbun.

Отмечается, что беспилотный аппарат будет отправлен на Луну для изучения поверхности в районе Южного полюса. Индийская сторона предоставит посадочный модуль, а Япония - тяжелую ракету H-3 для запуска.

Интерес представляют кратеры, в которых может быть лед. Планируется, что совместный проект двух государств состоится в сентябре 2023 года и продлится по меньшей мере один лунный день (14 земных суток).