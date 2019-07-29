Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" отстыковался от Международной космической станции (МКС), чтобы сгореть в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.

Космический грузовик в понедельник был сведен с околоземной орбиты и затоплен в южной части Тихого океана. На дно ушли те части корабля, которые не сгорели в плотных слоях атмосферы Голубой планеты.

Корабль "Прогресс МС-11" с грузами для экипажа МКС был выведен на орбиту 4 апреля и в тот же день причалил к станции. Он установил рекорд по длительности полета (3 часа 21 минута) от запуска до стыковки.