Медики назвали самые опасные болезни, которые передаются через поцелуй

Опасная «поцелуйная болезнь» и герпес оказались самыми распространенными болезнями, которые передаются через поцелуй. Медики перечислили все риски, которые присутствуют при этом самом ярком проявлении любви людей.

Вирус герпеса назван в числе самых распространенных болезней. На губах появляются пузырьки. Они быстро превращаются в язвочки. Обычно они поддаются лечению и проходят. Однако известны тяжелые случаи, в которых язвы переходят на десны, пальцы и даже в паховую область.

Еще одно заболевание, которое называют медики — монокулез. Еще его называют «поцелуйной болезнью». Первые симптомы похожи на такие, какие бывают при ангине.

Если монокулез не лечить правильно, последствия могут быть достаточно тяжелые. Человек может подхватить лихорадку, у него будет диагностировано: поражение лимфатических узлов, зева, печени, селезенки. Кроме того, может измениться состав крови.