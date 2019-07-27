Российские медики назвали три самые опасные болезни для взрослых

Гепатит стал самой опасной инфекционной болезнью для взрослых граждан России. Такое заявление сделала главный специалист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова. Ее слова процитировал телеканал RT.

По словам Малинниковой сейчас активно идут исследования. Их цель — победить гепатит. Однако пока медицина не может достаточно эффективно бороться с этим недугом.

На втором месте среди опасных инфекций оказалась корь. Ее можно предупредить. Однако в стране сейчас зафиксирован рост случаев заболевания этой болезнью.

Третья нерешенная проблема — вирус иммунодефицита человека. Сейчас медики всего мира пытаются найти решение проблемы. И уже появились какие-то подвижки. Изредка появляются сообщения о том, что врачам удалось излечить человека от СПИДа. Однако пока о системном решении проблемы говорить нельзя.