Видео: экспериментальный корабль Space X загорелся во время испытаний

В ходе испытаний нового корабля Starhopper компании Space X, проходивших на полигоне Boca Chica в Южном Техасе произошел пожар. Спустя примерно 3 секунды после запуска аппарат загорелся.

Корабль Starhopper является прототипом космического летального аппарата, на котором Space X рассчитывает доставлять людей и грузы на Марс. Отмечается, что корабль должен был подняться на 20 метров.

Однако при запуске аппарата произошло возгорание. И это не первый инцидент, передает ФБА "Экономика сегодня". На прошлой неделе Starhopper загорелся во время включения и проверки двигателя Raptor.

"Похоже, что у нас произошла авария на сегодняшнем тесте", - сказал инженер по сертификации Space X Кейт Тайс в ходе веб-трансляции нового теста Starhopper. - Как видите, сегодня машина не взлетела."



