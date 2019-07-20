"Союз МС-13" запустили к МКС с космодрома Байконур

Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" была запущена с космодрома Байконур в субботу, 20 июля, ‪в 19:28‬ по московскому времени.

Космический корабль "Союз МС-13" с экипажем из трех человек уже отделился от третьей ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс на полет к Международной космической станции. Полет проходит нормально.

Во время своего полета аппарат четыре раза пролетит вокруг Земли. Стыковка с Международной космической станцией начнется спустя примерно четыре часа - в 01:51 по московскому времени 21 июля.

На борту корабля находятся российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано.