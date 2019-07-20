Ученые: 10-минутное общение с животными может существенно снизить стресс у студентов

Ученые из университета Вашингтона провели ряд исследований и сделали удивительный вывод. Оказалось, что даже десятиминутное общение с животными способно существенно снизить уровень стресса у студентов.

Анималотерапию испытали на себе уже 249 студентов университета. В начале эксперимента у всех добровольцев измерили уровень гормона стресса в слюне. Впоследствии выяснилось, что после 10-минутного общения с собаками и кошками данный показатель начинал снижаться.

Как сообщает журнал "Здоровье", это исследование имеет большую практическую ценность, поскольку уменьшение уровня гормона стресса способно избавить человека от многих заболеваний.