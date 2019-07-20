В Москве завершился проект имитации полета на Луну

В российской столице завершился проект SIRIUS. Вышедшие из изоляции участники эксперимента рассказали, что первым делом хотели бы поесть блюда, которых не было в рационе эксперимента. Ученый подсчитал стоимость доставки грузов с Земли на Луну при ее освоении

Изоляционный эксперимент проходил в комплексе Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП). В нем участвовали шесть членов экипажа. "Космонавты" пробыли в "полете на Луну" четыре месяца.

За это время они "долетели" до Луны, вышли на ее поверхность и вернулись на Землю. Также экипаж выполнил 79 тестов по изучению влияния изоляции на человека и отношения в разнополом коллективе.

В состав "лунной экспедиции" входили россияне Евгений Тарелкин, Дарья Жидова, Анастасия Степанова и Стефания Федяй, а также два представителя США - Аллен Миркадыров и Рейнхолд Повилаитис.