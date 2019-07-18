В 2020 году Илон Маск собирается залезть человеку в мозг

«Сверхсекретный» стартап Илона Маска Neuralink впервые представил технологии, разработкой которых занимался с 2017 года.



Это — гибкие «нити» для считывания информации из мозга, устройство для их автоматического вживления и чип для считывания данных, информацию с которого можно будет передавать через USB-C. Разработки уже успешно протестировали на крысах и даже обезьянах, а первые эксперименты на людях нейробиологи планируют провести в Стэнфорде во втором квартале 2020 года.



В случае внедрения этих разработок парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютерами и смартфонами. А в медицине позволит отказаться от сверления и наркоза.



К радости студентов и школьников, изобретение позволит изучать иностранные языки и другие предметы путём загрузки информации прямо в мозг. А людям уже будет не обязательно открывать рты для общения - оно будет происходить телепатически.



Фактически это означает сочетания человеческого мозга с искусственным интеллектом. Но каждый сможет сам для себя решить, нужно ли ему это. В целом ноу-хау приведёт к изменению всей земной цивилизации.



В 2020 году Neuralink планирует начать клинические испытания на людях, но для этого компании потребуется разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Планируется, что датчики будут встраиваться в разные части мозга и подключаться к устройству, расположенному за ухом, а управлять им можно будет с помощью смартфона.



