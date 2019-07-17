Биологические находки карстовой пещеры в Крыму удивили учёных

Полгода назад строители трассы "Таврида" в Белогорском районе Крыма обнаружили уникальную карстовую полость. Она сразу привлекла внимание ученых, и не только крымских или российских – за ходом исследования пещеры следят во всем мире. Именно здесь открыта самая древняя пещерная фауна на территории России. Кроме этого, обнаруженная пещера стала самой большой в предгорном Крыму.



Как пишет "Аргументы недели-Крым", возраст карстовой полости – около 5-7 миллионов лет. Таких древних пещер в России практически нет, отмечает старший научный сотрудник, ведущий методист Зоологического музея имени Глобенко КФУ имени Вернадского Дмитрий СТАРЦЕВ. Помимо этого, она имеет уникальную для страны пещерную фауну. Возраст древнейших находок, сделанных ранее, составляет не более 600 тысяч лет, а останки животных, обнаруженные в «Тавриде», примерно в три раза старше.



Всего на сегодняшний день специалисты описали 20 видов млекопитающих и 6 видов птиц, останки которых были обнаружены в «Тавриде». В пещере нашли огромного страуса, высота которого достигала трех с половиной метров, а вес – 450 килограммов. Он был самой большой птицей в Евразии. При этом точный внешний облик страуса неизвестен, так как были найдены только его бедренные кости.



Также в карстовой полости обнаружили останки двух носорогов. Один из них имел огромный купол на лбу и был размером со слона.



Уже известно, что первые туристы смогут попасть в пещеру в конце 2020 или начале 2021 года.



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