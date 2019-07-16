Грядущей ночью жители России смогут увидеть частичное лунное затмение

В ночь на среду, 17 июля, жители многих регионов РФ смогут увидеть частичное лунное затмение. Об этом сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать с 00:31 среды. По словам специалиста, она продлится 1 час 58 минут, передает РИА "Новости".

Сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в свою очередь считает, что жители столицы и Московской области вряд ли смогут увидеть данное явление из-за облачной погоды. Синоптик, однако, не исключил, что кому-то может повезти, поскольку местами в Москве ожидаются прояснения.