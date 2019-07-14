Ученые: гаджеты могут повлиять на желание употреблять больше сладкого

Ученые из Страсбургского университета провели ряд исследований и пришли к выводу, что ночь, проведенная у экрана гаджета, способна усилить желание употреблять больше сладкого на следующий день.

Отмечается, что экраны смартфонов и планшетов излучают высокие уровни голубого света, а клетки сетчатки глаза очень чувствительны к этому свету и напрямую передают информацию о нем в ту область мозга, которая отвечает за регуляцию аппетита.

Как сообщает журнал "Здоровье", такие выводы были сделаны в рамках экспериментов на лабораторных грызунах. Оказалось также, что свет гаджетов в ночное время может нарушить толерантность организма к глюкозе, а это в свою очередь является первым шагом к диабету.