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Ученые: гаджеты могут повлиять на желание употреблять больше сладкого

14 июля 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые: гаджеты могут повлиять на желание употреблять больше сладкого
фото: pixabay.com

Ученые из Страсбургского университета провели ряд исследований и пришли к выводу, что ночь, проведенная у экрана гаджета, способна усилить желание употреблять больше сладкого на следующий день.

Отмечается, что экраны смартфонов и планшетов излучают высокие уровни голубого света, а клетки сетчатки глаза очень чувствительны к этому свету и напрямую передают информацию о нем в ту область мозга, которая отвечает за регуляцию аппетита.

Как сообщает журнал "Здоровье", такие выводы были сделаны в рамках экспериментов на лабораторных грызунах. Оказалось также, что свет гаджетов в ночное время может нарушить толерантность организма к глюкозе, а это в свою очередь является первым шагом к диабету.

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