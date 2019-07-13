В NASA произошли кадровые перестановки из-за отставания по лунной программе

Из-за недовольства властей Соединенных штатов Америки по поводу реализации лунной программы "Артемида" в NASA произошли кадровые перестановки. Об этом 12 июля сообщил телеканал CNN.



Директор NASA Джеймс Брайденстайн накануне информировал подчиненных о назначении Кеннета Боуэрсокса замадминистратора космического ведомства по пилотируемым программам вместо Уильяма Герстенмайера.

Однако, руководитель NASA объяснил, что это решение не связано с конкретными ошибками в реализации пилотируемых программ агентства: "В каждой карьере наступает момент, когда пора двигаться дальше".

Некоторые связывают неудачи Герстенмайера с тем, что он служит в NASA вот уже 72 года. США намерены высадить астронавтов на Луне в 2024 году. На эти цели будет затрачено порядка 30 миллиардов долларов.