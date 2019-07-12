Русские учёные очень ценятся в США

В США много приезжих учёных - индусов, китайцев, русских. В отличие от коренных американцев они более агрессивны, потому что им нужно строить себе карьеру.



Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ ведущий российско-американский учёный-химик, автор теории ДНК-генеалогии, профессор Анатолий Клесов, он в 6 утра уже приезжал на работу и к полуночи уезжал. "Я работал больше, чем любой американец. То, что русский - не имело никакого значения. Главное - дело. МГУ – это хорошая школа. Я когда приехал в Гарвард, где было большинство американцев, китайцев, и у меня из самописца лента идёт, кривая кинетика образования продукта, я сажусь, набрасываю интегралы, там нужно считать площадь этой кривой, обрабатываю математически, а американец говорит, а откуда ты всё это знаешь? Я говорю, что вообще-то МГУ закончил. А у них расчёты - не очень, и все русские на передовых позициях. Взять, например, биохимию – как правило здесь, у нас меньше образования по сравнению с американцами. Но, что касается расчётных вещей, физики, математики, как у меня химия расчетная, здесь МГУ даёт крепкие, очень крепкие позиции", - рассказывает Клёсов.



Также в своём откровенном интервью учёный отвечает на вопросы: почему американские академики платят за звания, а наши получают зарплату? С какого зла Российская Академия наук утверждает до сих пор, что Россию создали шведские варяги, и, даже, Михайло Ломоносов спился от отчаяния, пытаясь победить эту немецкую бесовщину. Мало того, даже иные современные академики РАН убеждены, что изучать историю славян всё равно, что изучать историю фашистов. Наконец, почему китайские учёные оказались самыми изощренными доносчиками, стукачами, и рассыпится ли Америка в клочья в ближайшие годы?



Обо всём этом смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



