Психотерапевты дали россиянам рецепт от хандры в непогоду

В последнее время в летней Москве царит погода, которая больше напоминает осеннюю. Это очень расстраивает многих граждан. Медики решили дать россиянам рецепт от хандры в пасмурные и дождливые дни.

Психотерапевты рекомендуют приобрести яркий плащ и красивый зонт, а также постоянно напоминать себе, что дождь не вечен.

Эксперт Константин Ольховой сообщил РИА "Новости", что стоит посмотреть на непогоду под другим углом: обратить внимание на то, что осадки прибивают пыль, а молнии являются очень красивым природным явлением.

Завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов отмечает, что даже в дождливую погоду можно найти интересные занятия: почитать книгу, приготовить вкусный ужин, встретиться с друзьями или сходить на выставку.