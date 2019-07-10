Новую куклу Barbie сделают астронавтом

Коллекция кукол Barbie пополнится моделью, прототипом которой стала Саманта Кристофоретти - первая женщина-астронавт и первая итальянка, побывавшая на борту Международной космической станции.

По мнению представителей корпорации Mattel, созданная по образу Кристофоретти кукла Barbie сможет привить девочкам любовь к науке в целом, а также вдохновить их на изучение Вселенной и космического пространства.

Создатели модели надеются, что кукла станет примером для подражания и позволит воспитать целое поколение покорителей космоса. Первая Barbie была выпущена в 1959 году и "попробовала" себя аж в 200 профессиях.

Кампания с Barbie-космонавткой будет сопровождаться видеороликами, в которых Саманта Кристофоретти лично будет проводить экскурсии по центру Европейского астронавта, расположенного в космическом агентстве в Кельне.