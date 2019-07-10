Ученые выявили новый способ эффективного похудения

Американские ученые провели ряд исследований и выявили эффективный способ снижения веса. Согласно последней информации, в новом методе, о котором идет речь, акцент сделан не на сжигании жира.

Специалисты проанализировали показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и установили, что в похудении ключевую роль играет состояние мышечной массы.