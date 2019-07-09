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Ученые нашли новые следы чумы в ледниках России и Гренландии

9 июля 2019, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые нашли новые следы чумы в ледниках России и Гренландии
фото: pixabay.com
На днях стало известно, что ученые обнаружили новые следы чумы в процессе тщательного изучения следов свинца и прочих загрязнений в многовековых льдах Гренландии, а также российской Арктики.
 
Специалисты отметили, что средневековая эпидемия чумы стала настоящей катастрофой для европейской экономики во второй половине XIV века, передает издание PNAS.
 
Джо Макконнел из Пустынного исследовательского института в Рено, США, отметил, что постоянный рост концентрации свинца во льдах, которые сформировались в ранних и поздних средних веках, свидетельствует о том, что экономика Европы тогда быстро развивалась, однако рост прекратился в XIII – XVI веках, когда многие страны потрясли эпидемии чумы.

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