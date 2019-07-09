Ученые нашли новые следы чумы в ледниках России и Гренландии

Джо Макконнел из Пустынного исследовательского института в Рено, США, отметил, что постоянный рост концентрации свинца во льдах, которые сформировались в ранних и поздних средних веках, свидетельствует о том, что экономика Европы тогда быстро развивалась, однако рост прекратился в XIII – XVI веках, когда многие страны потрясли эпидемии чумы.