Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов из NASA возросла. Об этом в отчете сообщила Счетная палата США.

Представители программы коммерческих пилотируемых полетов NASA не раскрыли стоимость двух новых дополнительных мест на "Союзе", но отметили, что цена кресла "была на 5% выше".

Напомним, пока у Соединенных штатов Америки нет своей системы, а потому американцам приходится летать в космос, прибегая к помощи российских пилотируемых кораблей семейства "Союз".

В 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли "Союз".