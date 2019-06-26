Российская власть поняла значимость науки, когда учёные начали разбегаться

После 2014 года высшее руководство России, включая президента, осознало, что подлинная независимость государства определяется в немалой степени наличием в стране академической и прикладной науки. Китай это понял давным-давно. Политики реагируют на постоянно возникающие вызовы предсказуемо. Учёные всегда найдут неожиданный и, скорее всего, самый рациональный ответ, – говорит один из самых цитируемых в мире российских физиков, академик Владимир Захаров.



Действительно, примерно с 2015 г. высшее руководство лихорадочно начинает искать выход из научного тупика, в который само себя и загнало реформой Российской Академии наук. Однако утечка умов только усиливается. Только в 2016 г., по данным РАН, из России уехало более 40 тыс. специалистов. Сейчас только в американских университетах, по самым приблизительным оценкам, профессорствует порядка четырёх тысяч российских учёных. И многие возвращаться в российскую действительность не спешат. Пожар решили заливать деньгами. Хотя и очень скудновато.



Эдвард Кроули (бывший ректор Сколтеха и представитель компетентных органов США) был в ужасе, когда этот закон был подписан. Я так и не смог ему объяснить, зачем уничтожают собственными руками лучшую, по мнению даже самих американцев, научную организацию мира, говорит академик Александр Асеев.



Вопрос ликвидации российской фундаментальной науки с повестки дня никто не снимал. Вслух его никто не произносит, но суть остаётся прежней. Выбран метод уничтожения свободы и творчества не только в РАН, но и в стране, – это доведённая до абсурда бюрократизация.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



