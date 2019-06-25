Ученые: кофеин способен помочь активному сжиганию бурого жира

Ученые из Ноттингемского университета провели новое исследование и выяснили, что кофеин может поспособствовать сжиганию бурого жира, главной функцией которого является выработка тепла тела.

Отмечается, что в организме человека присутствуют 2 типа жира – белый и бурый. Первый накапливается в ходе избыточного употребления калорийной пищи. Второй же вырабатывает тепло, сжигая эти самые калории, передает журнал " Здоровье ".

Специалисты изучили результаты исследований и пришли к выводу, что разумное употребление кофеина способно стимулировать активность бурого жира, а это напрямую связано с улучшением регуляции уровня сахара в крови, а также с сжиганием лишних калорий.