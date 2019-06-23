Учёные из НАСА обнаружили на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход НАСА обнаружил на поверхности Марса высокий уровень метана, что может указывать на наличие признаков жизни на красной планете. При этом исследователи подчёркивают, что метан может быть никак не связан с биологией.

После получения первых данных о наличии на Марсе метана учёные запросили дополнительные данные с марсохода Curiosity для уточнения результатов наблюдений. Новую информацию Curiosity отправит в понедельник. На земле метан вырабатывают бактерии, обитающие под землёй или в пищеварительном тракте животных.

Исследователи отмечают, что метан на красной планете мог быть выделен относительно недавно – не более ста лет назад, поскольку за большее время на красной планете молекулы газа могли бы распасться, передаёт Мир24. Согласно второму сценарию, газ мог находиться внутри планеты на протяжении миллионов лет.