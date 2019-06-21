В Испании обнаружили древнеримский саркофаг

В Испании археологи сделали неожиданное открытие на месте реставрационных работ одного из зданий в Гранаде. Они нашли древнеримский свинцовый саркофаг возрастом 1800-1900 лет, сообщает El Pais.

Саркофаг нашли под местным банком. Он весит 300-350 кг, его длина - 2 м. Его уже отправили в Археологический музей Гренады. После вскрытия ученые рассчитывают найти внутри личные вещи или украшения.

Находка покрыта большим слоем песка и пыли, поэтому сначала планируется очистить ее: на поверхности могут находится надписи. Вскрывать саркофаг будут с командой реставраторов, археологов и антропологов.

Руководитель группы рассказал, что свинцовые саркофаги были редкостью для местных захоронений той эпохи, так как ближайшим местом, где их могли изготавливать, была Кордоба, находящаяся в 200 км.