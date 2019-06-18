Милое выражение глаз у собак появилось в ходе эволюции и позволяет животным общаться с человеком, а в некоторых случаях даже манипулировать им. К такому выводу пришли ученые, пишет Daily Telegraph.

Специалисты под руководством Джулиана Камински из Университета Портсмута нашли у собак мимическую мышцу, появлением которой (и способности двигать бровями) звери обязаны людям, вернее, одомашниванию.

В своих исследованиях авторы подробно изучали мимику собак и волков. Они отметили, что у волков отсутствует выражение морды, при котором те бы поднимали брови. Такое мышечное движение назвали AU101.

Людям нравится, когда морда домашнего животного с поднятыми бровками выглядит "детской", а потому они подсознательно отдают предпочтение именно таким собакам, повлияв тем самым на ход их эволюции.

"В результате у собак закрепились различного рода мутации, определяющие признаки, которые нравятся людям. Так называемые "щенячьи глазки" - хороший пример такого признака", - поясняет Камински.