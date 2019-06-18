Система оповещения о землетрясениях обойдётся в 10 млрд рублей

Россия включает чрезвычайно сейсмически-опасные территории – Камчатку, Курильские острова и Сахалин (два часовых пояса страны). Эти территории имеют самый высокий уровень сейсмичности на нашей планете. Главные города Камчатского края – Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск – находятся в зоне 9-балльного землетрясения. Даже в Москве бывают землетрясения, пусть и не сильные – 2–3 балла.



Как рассказал в интервью "Аргументам недели" директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей ОЗЕРОВ, Курилы и Камчатка находятся в «Тихоокеанском огненном кольце» Земли. Это «кольцо» располагается вокруг Тихого океана и является самой протяжённой геологической структурой на планете – 80 тыс. километров. На его территории происходит 80% всех извержений, землетрясений и цунами. Здесь проживает треть населения планеты: Россия, США, Япония, Соломоновы острова, Индонезия, Новая Зеландия, латиноамериканские страны. Если говорить о Камчатке, то здесь 29 активных вулканов, в год извергается от трёх до семи. Мы – самая вулканически-горячая точка планеты. Кроме того, вулканы здесь разнообразны, принципиально отличаются друг от друга.



50-60 лет назад не было возможности прогнозировать извержения вулканов – теперь такая возможность появляется. Прогнозировать землетрясения люди тоже со временем научатся (сейчас Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН вместе с камчатским Геофизическим центром к этому ближе, чем ещё 10 лет назад). И уже сегодня учёные в силах создать систему оповещения о приближающейся сейсмической волне. Она предупредит людей за 20-150 секунд. Этого достаточно для блокировки опасных производств. У людей будет шанс покинуть здания. Обойдётся эта система оповещения в 10 млрд. рублей.



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