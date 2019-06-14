Ученые сообщили о важности выполнения мелких движений руками в зрелом возрасте

Ученые из университета Биозентрум в Базеле провели ряд исследований и выяснили, что выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук необходимо не только в детстве, но и в зрелом возрасте.

Оказалось, что подобные занятия приводят к образованию новых нейронных связей в красном ядре – области среднего мозга, которая участвует в координации движений.

Позже специалисты намерены изучить, насколько стабильными являются образовывавшиеся в ходе подобных тренировок нейронные связи между клетками красного ядра, а также, насколько быстро они регрессируют, если отсутствует практика. Как сообщает журнал "Здоровье", данный вопрос является крайне важным для понимания болезни Паркинсона.